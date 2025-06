PSOL vai ao STF contra derrubada do IOF e pede que caso fique com Moraes

Em sua conta no X, Boulos afirmou que ia partir para o "contra-ataque" não só com a ação no Supremo, mas também com uma mobilização de rua da Frente Povo sem Medo.

Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado está cotado para o ministério de Lula.

A Advocacia-Geral da União (AGU) também estuda, a pedido do presidente, entrar no STF contra o IOF. O movimento, no entanto, está provocando críticas de líderes de partidos políticos.

Em audiência sobre emendas parlamentares também nesta sexta-feira, o advogado geral da União, ministro Jorge Messias, enfatizou a necessidade de "trabalhar em prol da harmonia entre os Poderes".

"Ao priorizarem o diálogo e a compreensão mútua, as instituições não apenas consolidam a democracia, mas também demonstram seu compromisso com justiça social e desenvolvimento nacional", afirmou.

Com a decisão do PSOL de protocolar a ação contra o IOF, reduz a pressão para que a AGU também faça o mesmo.