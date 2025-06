Defesa de Bolsonaro alega que Cid destruiu prova de que ele usava Instagram

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está acusando Mauro Cid de destruir provas de que usou uma conta no Instagram. A comunicação com terceiros em rede social poderia ser uma razão para anular a delação do ex-ajudante de ordens.

Conforme petição juntada aos autos do processo no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta segunda-feira (30) à qual a coluna teve acesso, os advogados de Bolsonaro dizem que Cid acessou uma ferramenta VPN para apagar a conta "gabriela702".

Cid é suspeito de utilizar essa conta para se comunicar com o advogado Eduardo Kuntz, que representa o também réu e ex-assessor de Bolsonaro Marcelo Câmara.