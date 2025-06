Lira e Fazenda fizeram acordo para adiar relatório da reforma do IR

Além disso, ambos queriam evitar apresentar o texto numa semana esvaziada com muitos parlamentares em Lisboa para o fórum promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes.

Ex-presidente da Câmara, Lira é o relator da reforma do IR.

Nesta segunda-feira, em evento no Planalto, Haddad cobrou pressa no avanço da proposta da correção da tabela IR, no "mês que vem".

A pauta da "justiça tributária", com aumento de impostos para os ricos e queda para os pobres, tornou-se uma bandeira política para o governo.

A reforma proposta pela equipe de Haddad isenta de IR quem ganha até R$ 5 mil, mas aumenta a cobrança para quem ganha mais de R$ 600 mil e para quem remete dividendos para o exterior a fim de compensar o Tesouro Nacional.

Interlocutores de Lira explicaram à coluna que a definição das compensações vai ser uma "guerra" e o deputado quer garantir a aprovação do projeto.