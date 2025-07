Tarcísio diz a empresários que dará indulto a Bolsonaro se vencer em 2026

Bolsonaro, no entanto, já estaria mais convencido da necessidade de apoiar a eventual candidatura do seu ex-ministro.

Uma ala próxima ao ex-presidente ainda defende o lançamento de um nome da família, como o deputado Eduardo Bolsonaro ou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Esses aliados também reclamam do que classificam como falta de apoio de Tarcísio e pedem um enfrentamento maior com o Supremo. No último domingo, no ato bolsonarista na avenida Paulista, o governador evitou falar do STF.

Interlocutores de Tarcísio, contudo, afirmam que quem briga com o STF prejudica Bolsonaro, porque fecha portas de diálogo na corte.

'Fora PT'

A avaliação de pessoas próximas é que Bolsonaro começa a entender a necessidade de abandonar qualquer projeto político e focar na vida pessoal, na saúde e em garantir sua liberdade.