Cúpula do PP e do União quer saída dos ministros dos Esportes e do Turismo

As cúpulas do PP e do União Brasil, que recentemente formaram uma federação, querem a saída do governo dos ministros dos Esportes, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino.

O União Brasil tem na sua cota ainda as pastas de Integração Nacional e Telecomunicações, mas essas são indicações do presidente do Senado, David Alcolumbre (União Brasil - AP). Não se tratam de membros do partido.

Alcolumbre não sinalizou interesse na demissão dos titulares dessas pastas, que estão sob a batuta de Waldez Góes (PDT-AP) e Frederico de Siqueira Filho, ex-presidente da Telebras.