Moraes atende o mercado sobre o IOF e complica a situação do governo

Ao derrubar ambos os decretos sobre o IOF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arbitrou a disputa a favor do mercado e do Congresso e deixou o governo Lula em uma situação complicada.

Para chegar a essa conclusão, basta olhar a prática e os números.

Na prática, o governo ficou sem os R$ 10 bilhões em arrecadação, que buscava para fechar as contas.