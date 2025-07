Amorim diz que não houve ataque aos EUA e que Brasil não tem medo de ameaça

O assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou à coluna que a ameaça de Donald Trump de sobretaxar os países alinhados aos Brics é "despropositada" e que "o Brasil não pode ter medo de ameaças".

"É uma fala totalmente despropositada. Não houve ataque aos Estados Unidos, mas a defesa do multilateralismo", disse Amorim, referindo-se à recente reunião do bloco dos Brics realizada no Rio de Janeiro.

Na sua avaliação, o que existe é um "choque" entre a visão de mundo do presidente americano e do bloco dos Brics, porque Brasil, China, Índia, Rússia e outros estão defendendo o multilateralismo, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).