Bolsonaristas avaliam que Trump aumentou chance de Eduardo na chapa de 2026

Apoiadores de Jair Bolsonaro avaliam que a fala de Donald Trump em defesa do ex-presidente aumenta as chances de Eduardo Bolsonaro estar na chapa presidencial da direita para 2026 - seja como candidato a presidente ou a vice.

A publicação de Trump nas redes sociais foi considerada uma vitória da articulação que o deputado federal vem fazendo nos Estados Unidos a favor do pai no inquérito do golpe.

Eduardo sempre foi o interlocutor da família junto a movimentos de direita no exterior e recentemente mudou-se para os Estados Unidos para fazer lobby. Ele tem a ajuda do influenciador Paulo Figueiredo, que também é réu no mesmo processo.