Governo Lula vê medidas dos EUA contra Moraes como 'agressão estrangeira'

Em nota divulgada nesta terça-feira (8), a Advocacia Geral da União (AGU) confirmou que está acompanhando o andamento do processo movido pelas empresas Rumble e Trump Medida na Justiça dos Estados Unidos contra Moraes. O acompanhamento se dá a pedido do Supremo.

Estão sendo preparadas "minutas de intervenção processual" em nome do governo brasileiro caso fique decidido que a AGU atuará no caso, diz a nota. A AGU informa ainda que não hã decisão do Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida e que Moraes ainda não foi formalmente intimado.

As empresas acusam o ministro de ter desrespeitado as leis dos Estados Unidos e praticar censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos EUA.

O governo Trump também ameaça aplicar contra Moraes as sanções da Lei Magnitsky, que prevê o congelamento de bens e contas bancárias de indivíduos que cometem crimes contra os direitos humanos.

As investidas contra o Moraes pelo governo e pela Justiça americana estão sendo feitas a partir do lobby do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos, para angariar o apoio de Trump para Bolsonaro no inquérito do golpe.

A pedido da Procuradoria-geral da República, Moraes autorizou a abertura de um inquérito contra Eduardo.