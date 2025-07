O que Trump taxar, vamos taxar de volta, diz ministro de Lula após reunião

A partir de primeiro de agosto, se os EUA efetivamente elevaram tarifas contra produtos brasileiros o Brasil vai responder com sobretaxas.

Caso os americanos dobrem a aposta, o Brasil fará o mesmo.

"O que ele taxar, a gente taxa. O primeiro passo é dele, não é nosso", disse um ministro à coluna.

Ainda não há decisão de quais produtos americanos poderiam ser afetados. O governo vai utilizar as próximas semanas até agora para dialogar com os setores e se preparar.

Questionado se a retaliação não poderia ser um "tiro no pé", o auxiliar do presidente Lula respondeu: "Tiro no pé é a gente se submeter a devaneios do governo americano. É querer interferirem na nossa soberania, na legislação que regula as plataformas digitais".

A avaliação dos ministros reunidos hoje com Lula é que apenas entrar com uma reclamação na Organização Mundial de Comércio (OMC) não será suficiente para rebater a provocação de Trump caso ele cumpra a ameaça.