Trump tenta influenciar eleições no Brasil com 'tiro' na indústria local

Alguns especialistas criticam Lula por não ter tentado nenhum tipo de aproximação com Trump e deixado "o caminho livre" para o lobby da família Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro vem atuando nos EUA a favor do pai.

"Lula deveria ter negociado com Trump diretamente desde o início. É um dos únicos chefes de Estado do G20 que decidiu não ter relação com Trump. Fica complicado com um presidente americano tão personalista", diz uma fonte do setor privado.