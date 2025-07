Aço espera escapar de nova sobretaxa dos EUA e pede distensão política

No início da guerra comercial, Trump determinou aplicação de alíquota de 50% para as importações americanas de aço de qualquer lugar do mundo, incluindo o Brasil.

Posteriormente os americanos acabaram excluindo apenas o Reino Unido num acordo bilateral, que garante para os britânicos uma cota ainda não divulgada.

Caso a nova sobretaxa seja adotada e os impostos aduaneiros contra o aço brasileiro cheguem a 100%, as vendas vão ser inviabilizadas.

"Nossa expectativa é que essas tarifas não sejam cumulativas. Temos esperança também de que ocorra uma distensão política", disse à coluna Marco Polo de Mello Lopes, presidente-executivo do Instituto Aço Brasil.

Já foram realizadas mais de 12 reuniões entre as diplomacias dos dois países em busca de um acordo. No caso do aço, o objetivo é restabelecer as cotas que vigoravam para os produtos brasileiros.

O Brasil exporta hoje cerca de US$ 3 bilhões ao ano para os Estados Unidos em aço e produtos semi-acabados.