Brasil adota contra Trump estratégia chinesa de "sobretaxar de volta"

Aprovada pelo Congresso Nacional, a "Lei da Reciprocidade" prevê a suspensão de concessões comerciais pelo Poder Executivo desde que em coordenação com o setor privado.

A legislação diz ainda que é preciso realizar "consultas diplomáticas com vistas a mitigar ou anular os efeitos das medidas e contramedidas".

O interesse do governo Lula também é pela via da negociação e há divisões entre os diferentes ministérios. Mas há limites.

Na reunião no Palácio do Planalto na noite desta quinta-feira (10), o presidente foi quem decidiu adotar a "Lei de Reciprocidade".

Questionado se a retaliação não poderia ser um "tiro no pé", um auxiliar do presidente Lula respondeu:

- "Tiro no pé é a gente se submeter a devaneios do governo americano. É querer interferirem na nossa soberania, na legislação que regula as plataformas digitais".