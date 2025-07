Campanha da esquerda e cargos levam Lira a manter taxação dos super-ricos

Fontes da oposição ouvidas pela coluna dizem que estão sendo preparadas mudanças no texto.

Já dentro do governo a expectativa é que os deputados fiquem inibidos de carregar o rótulo de "quem beneficia rico e tira do pobre".

O presidente da Câmara, Hugo Motta, já arcou com o destaque do IOF. É pouco provável que esteja disposto a trabalhar por mudanças no texto do IR.