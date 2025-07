Investigação de Trump contra o Brasil é 'varredura' a favor das big techs

No caso das empresas digitais, significa que o USTR vai vasculhar tudo que afeta as big techs no Brasil: o efeito da regulação das redes sociais decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tributação de comércio eletrônico, tributação de streaming, etc.

"Vai ser uma varredura geral", disse uma fonte à coluna.

Trump já utilizou esse expediente contra a China em seu primeiro mandato, acusando o país de desrespeito à propriedade intelectual.

Agora está indo atrás de todos os países que tentem impor tributação específica contra as big techs.

A pressão do mandatário americano levou recentemente, por exemplo, o Canadá a voltar atrás num imposto sobre serviços digitais.

O Brasil entrou na mira por causa do julgamento do STF, que alterou a responsabilização das plataformas digitais para conteúdos publicados por terceiros, elevando os custos.