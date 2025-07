Tarcísio sabe que Trump deu presente a Lula e administra erros de Eduardo

Em conversas com aliados, Tarcísio diz que estão "supervalorizando" o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao atribuírem a ele o "tarifaço" americano.

O problema é que Eduardo vinha colhendo os dividendos políticos de outras pancadas do trumpismo no Brasil como as postagens de Trump a favor de Jair Bolsonaro (PL) ou as ameaças de sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Agora fica difícil para o lobby bolsonarista se dissociar de uma medida que não vai contra Moraes, mas contra o Brasil.

Eduardo tem ambição de ser o sucessor do pai, que está inelegível, como candidato a presidente ou como vice em 2026.

Tarcísio diz a aliados que está focado na reeleição em São Paulo, mas vem sendo empurrado pelo centrão e pelo empresariado para tentar a Presidência.

Caciques do centrão dizem que Eduardo carregaria uma enorme rejeição como vice de Tarcísio e o prejudicaria no embate com Lula. O nome preferido para compor a chapa com o governador paulista é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.