Governo finaliza decreto para retaliar Estados Unidos se for necessário

Conforme uma fonte com acesso às discussões, três setores podem se tornar alvos: big techs, patentes de medicamentos e direitos de propriedade intelectual.

No caso das "big techs", o Brasil poderia adotar medidas como elevar restrições para operar no país ou aumentar o pagamento de dividendos. Hoje esse é um dos setores mais influentes junto ao governo americano.

Existe uma percepção no governo e no setor privado que as "big techs" americanas pressionaram Trump contra o ministro Alexandre de Moraes, tornando-se co-responsáveis pelo "tarifaço" contra o Brasil. Aumentar seus custos no país seria, portanto, uma forma de "back fire" - sua estratégia se voltar contra elas.

Outras alternativas seriam quebrar patentes de medicamentos e os direitos autorais de filmes, livros e música. As "big pharmas" também possuem um lobby muito influente em Washington, enquanto o setor de direitos autorais faz barulho mas não movimenta tantos recursos.

"A retaliação em bens é muito ineficaz, porque o Brasil importa equipamentos e parte e peças. Logo o aumento de tarifas prejudica a indústria brasileira", avalia Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior. "Já a retaliação cruzada pode incomodar o governo americano e acionar setores como forte lobby em Washington".

REUNIÃO COM SETORES