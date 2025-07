Manga, café, avião: os produtos que preocupam senadores brasileiros nos EUA

Produtores de café e de suco de laranja brasileiros estão em situação delicada. No caso desses produtos, os compradores americanos também devem encontrar dificuldade para substituir o produto brasileiro.

E, por fim, os aviões da Embraer.

O levantamento foi repassado à coluna pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), que integra a comitiva.

"Estamos tentando retomar um canal de negociação, já que todos os demais parecem fechados", diz.

Os senadores vão se reunir hoje com compradores de produtos brasileiros na Câmara Americana de Comércio e, amanhã, com políticos americanos.

Teresa Cristina foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Questionada se havia conversado sobre o tarifaço de Trump com o ex-presidente, ela disse que não falou com Bolsonaro desde que o ministro do STF Alexandre de Moraes exigiu que ele utilize tornozeleira eletrônica.