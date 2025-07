Lula não telefona para adiar tarifaço, mas Trump também não atenderia

A população brasileira hoje apoia a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de defesa da soberania nacional ao não ceder ao apelo descabido de Donald Trump de uma anistia a Jair Bolsonaro em troca da não aplicação das sobretaxas.

Entre o empresariado, o humor é bem diferente.

Preocupados com o impacto que as tarifas vão causar em setores específicos e em diferentes regiões do país, líderes empresariais criticam a falta de proximidade do governo brasileiro da administração Trump.

Os ministros Geraldo Alckmin (Desenvolvimento) e Fernando Haddad (Fazenda) tentaram liderar negociações técnicas e chegaram até a enviar uma proposta de oferta de redução de tarifas. Sem sucesso.

Tanto Haddad quanto Alckmin ouviram que o caso do Brasil está sendo tratado direto pela Casa Branca. E quem conversa com a Casa Branca no governo Lula? Ninguém.

Profissional experimentada, a embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti não conseguiu acesso ao restrito círculo trumpista.