Moraes avalia pedido de cautelar para afastar Eduardo Bolsonaro do mandato

Só que, além de pedir a vedação da nomeação, o líder do PT na Câmara dos Deputados solicitou também o afastamento de Eduardo do cargo.

O pedido agora ganha mais força política por causa do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o Brasil e por causa da sanção sofrida pelo próprio Moraes pelo governo americano, a chamada Lei Magnitsky.

Conforme a peça, à qual a coluna teve acesso, o objetivo do afastamento do mandato seria evitar a "possível continuidade delitiva dos crimes investigados no inquérito 4995 e em ação penal 2.668".

Eduardo Bolsonaro é investigado no STF por coação e obstrução de Justiça por causa do lobby que vem fazendo nos Estados Unidos há meses junto ao governo Donald Trump a favor do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

As sanções sofridas pelo Brasil são atribuídas, em parte, ao lobby de Eduardo. Entre setores da opinião pública, ele passou a ser visto como um "traidor da pátria".

Câmara não deve acelerar cassação

Eduardo Bolsonaro também já é alvo de alguns pedidos de cassação no conselho de ética na Câmara dos Deputados, mas a avaliação no Congresso é que, apesar da pressão, dificilmente os pedidos vão andar.