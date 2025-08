Prisão domiciliar de Bolsonaro pode impactar na negociação do tarifaço

Às vésperas da conclusão do julgamento do chamado inquérito do golpe, Bolsonaro será provavelmente condenado e a melhor chance da defesa era conseguir uma prisão domiciliar por conta de problemas de saúde do ex-presidente.

Contando com o trauma da Lava Jato, que levava o Judiciário brasileiro a hesitar nas prisões antes da conclusão do julgamento, e com a amplitude das cautelares, que vinham sendo criticadas por juristas de renome que as consideravam como censura prévia, os bolsonaristas esticavam a corda.

As sanções aplicadas ao próprio Moraes deram fôlego as manifestações no último domingo e Bolsonaro aproveitou para aparecer via celular e tentar aumentar seu capital político.

Descumpriu a cautelar que o proibia de utilizar as redes sociais de terceiros e pagou para ver.

Os impactos políticos serão relevantes.

Não apenas aumenta a polarização interna no país, dando fôlego ao extremismo de ambos os lados do espectro político, como chega em um momento delicadíssimo da conjuntura internacional.