'Motta precisa entender' que anistia 'pacifica' o país, diz vice da Câmara

Ele afirmou ainda que o projeto da anistia vai beneficiar "a todos", inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.

UOL: Por que o senhor decidiu pautar a anistia se o presidente da Câmara, Hugo Motta, se ausentar do país?

ALTINEU CÔRTES: É a única forma de pacificar o país. E pautar não é aprovar. Tem que passar pela Câmara e pelo Senado. O Brasil inteiro acompanhou como foram feitos os indiciamentos do 8 de Janeiro. Vestiu a camisa do Brasil, segue preso; é apoiador do Bolsonaro, segue preso.

Em função disso, se eu ocupar o exercício pleno da presidência da Câmara, se o Hugo Motta viajar, eu vou pautar [a anistia].

E essa anistia vai valer para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar?

Esse projeto vai beneficiar a todos. Lamento profundamente a prisão dele. Foi algo absolutamente desnecessário. Mas vejam as manifestações do último domingo. Foram as maiores sem o principal líder da oposição presente. Mas esse sentimento que está crescendo no país não é só sobre o Brasil, é um sentimento de injustiça, a população está percebendo.