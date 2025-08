Oposição cobra apoio do centrão e limites ao STF após prisão de Bolsonaro

"Precisamos tirar esses caras de cima do muro. Não dá mais", disse uma fonte à coluna.

Esses partidos têm ministérios no governo Lula, mas flertam com o apoio a uma candidatura de direita, já que seus filiados têm muitos membros de centro-direita.

Um dos mais cobrados deve ser Gilberto Kassab, presidente do PSD, que tem ambição de ser candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à reeleição ou até ser candidato a governador caso o ex-ministro de Bolsonaro dispute a Presidência.

Outro tema importante para a oposição é organizar uma reação ao que chama de "extrapolação" dos limites pelo Judiciário.

A ideia é tentar levar adiante no Congresso a volta do foro privilegiado para a primeira instância para "tirar a espada da cabeça" dos parlamentares, que têm receio de perseguições do STF por causa das investigações de corrupção com emendas parlamentares.

Mais do que a prisão de Bolsonaro, a expectativa da oposição é que o momento em que a medida foi decretada - em meio à negociação do "tarifaço" com os Estados Unidos - possa sensibilizar congressistas e a opinião pública.