EUA pedem visita de Alckmin, mas sinalizam com mais pressão política

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vem fazendo lobby na capital americana para que as punições sejam ampliadas para os familiares do ministro, para outros juízes do Supremo e também para os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, David Alcolumbre.

Diplomatas ouvidos pela coluna dizem que a viagem de Alckmin a Washington, por enquanto, não faz sentido nas condições impostas pelos americanos.

Eles afirmam que o Brasil foi o único país do mundo para o qual Trump pediu para "abrir mão da própria democracia em troca de tarifas".

"Só podemos negociar quando os americanos estiverem dispostos a fazer isso seriamente. Por enquanto a bola está com eles", afirmou uma fonte.