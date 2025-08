Bolsonaristas fazem lobby para governo Trump sancionar Motta e Alcolumbre

As "sanções secundárias" seriam aplicáveis porque eles estão segurando votações que poderiam coibir as decisões de Moraes, como o projeto de lei da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou até mesmo o impeachment do ministro.

Questionado pela colunista de O Globo Bela Megale se Motta e Alcolumbre poderiam ser incluídos entre os sancionados, Eduardo Bolsonaro admitiu o desejo de que isso ocorra:

"Uma vez que não é pautado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, uma vez que o presidente da Câmara não pauta uma anistia, eles estão entrando no radar das autoridades americanas. As pessoas que estão em posição de poder têm responsabilidades e estão sendo enxergadas pelas autoridades americanas. Todos eles estão no radar".

Os bolsonaristas, no entanto, teriam que comprovar aos americanos que tem votos para aprovar esses projetos, conforme apurou a coluna com fontes na capital americana.

O impeachment de Moraes dificilmente passaria no Senado, onde a oposição tem minoria.

Já para a anistia, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse publicamente que teria os votos necessários e que Hugo Motta se recusa a pautar o tema. Hoje, após a aplicação do "tarifaço" de Trump contra o Brasil, a anistia pode ter perdido apoio.