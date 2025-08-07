Motta nega compromisso com votação da anistia e do fim do foro privilegiado

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou em entrevista à coluna ter se comprometido com a oposição a colocar em pauta a votação da anistia e da mudança do foro privilegiado para a primeira instância.

Questionado se existia esse compromisso, porque havia versões desencontradas sendo disseminadas por oposicionistas e por governistas, Motta respondeu: "Não, não me comprometi".

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, chegou a dizer que a oposição só teria aceitado encerrar o motim que se instalou no Congresso e permitir o início dos trabalhos na Câmara após uma promessa de colocar em votação a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.