Motta nega compromisso com votação da anistia e do fim do foro privilegiado

Colunista do UOL
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB)
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Imagem: Reprodução

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou em entrevista à coluna ter se comprometido com a oposição a colocar em pauta a votação da anistia e da mudança do foro privilegiado para a primeira instância.

Questionado se existia esse compromisso, porque havia versões desencontradas sendo disseminadas por oposicionistas e por governistas, Motta respondeu: "Não, não me comprometi".

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, chegou a dizer que a oposição só teria aceitado encerrar o motim que se instalou no Congresso e permitir o início dos trabalhos na Câmara após uma promessa de colocar em votação a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.

Mais tarde, voltou atrás, pediu perdão a Motta e disse que combinou somente com os líderes. "Não fui correto no privado, mas faço questão de vir a público e te pedir perdão".

Oposicionistas travaram o início do ano legislativo e ocuparam, literalmente, a mesa diretora. A retomada só foi possível após a intervenção da tropa de choque de Motta, inclusive do ex-presidente da Casa, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL),

