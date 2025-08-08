Acuado entre o Supremo e a oposição, Motta ganha respiro de poucos dias
Hugo Motta (Republicanos-PB) ganhou um respiro de alguns poucos dias.
Essa foi a estratégia do presidente da Câmara dos Deputados, que está acuado entre a oposição e o STF (Supremo Tribunal Federal).
Com a Mesa Diretora da casa tomada por motim, ele ouviu calado enquanto líderes da oposição e do centrão selavam um acordo para votar a ida do foro privilegiado para a primeira instância e, em seguida, a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.
Conforme os líderes, o acordo teria sido selado pelo ex-presidente da Câmara, o ainda poderoso Arthur Lira (PP-AL), com o apoio de PL, PP, Novo, União Brasil e PSD. Esses partidos reunidos reúnem uma maioria confortável para a aprovação da pauta.
Assim, Motta conseguiu sentar de novo na cadeira, ainda que com algum empurra-empurra.
No dia seguinte, ele afirmou à coluna que não se comprometeu a colocar em votação nem a anistia e nem o foro privilegiado. E não mentiu, porque não se comprometeu mesmo.
O que os líderes relatam é que ele ficará neutro, sem impedir e sem apoiar.
O problema é que a pauta de votação é aprovada pelo colégio de líderes, mas sai da caneta do presidente da Câmara.
Os próximos dias serão de muita negociação e pressão.
Os parlamentares querem acabar com o foro privilegiado e serem julgados na primeira instância, porque se sentem "chantageados" pelo STF por causa das investigações de corrupção nas emendas parlamentares e dos crimes de fake news ou de "opinião" —dependendo do lado de espectro político que descreve o delito.
Dizem que é preciso acabar com o foro para só aí conseguir votar a anistia.
Fontes do Supremo alertam que a mudança é uma "burrice". "Esqueceram do Moro? Esqueceram do Bretas?", afirmam, referindo-se ao hoje senador Sérgio Moro e ao juiz Marcelo Bretas, os antigos arquitetos da Lava Jato.
A questão é que os fatos não mudam. Tem aparecido muita coisa estranha nas investigações da Polícia Federal sobre as famosas emendas de relator.
E a história já mostrou que a combinação de Polícia Federal e juízes de primeira instância pode ser explosiva.
