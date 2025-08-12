Em seis dias, centrão abandona oposição e se alia ao governo contra anistia

Os relatos são de que o líder do PSD, Antonio Brito, saiu da sala para carregar o celular e não aparece no vídeo. Astuto, ele também deixou em aberto a posição do partido.

Ali, em meio à confusão, o acordo era a condição da oposição para desocupar fisicamente a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que havia sido tomada por um motim após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Deputados de oposição saíram cantando vitória e se sentiram fortalecidos.

Na manhã do dia seguinte, o centrão começou seu desembarque.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou publicamente que não havia avalizado nenhum acordo. Pouco tempo depois, defendeu punição para os invasores.

Ainda na quinta-feira da semana passada, Brito, o senador Otto Alencar (PSD-BA) e os três ministros do PSD almoçaram no Palácio do Alvorada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também estava presente o presidente do partido, Gilberto Kassab.