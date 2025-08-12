Em seis dias, centrão abandona oposição e se alia ao governo contra anistia
Em menos de uma semana, os ventos mudaram completamente as nuvens da política em Brasília.
Quarta-feira à noite, líderes do União Brasil, do PP, do Novo e do PL endossaram em vídeo ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) o compromisso de colocar para votar nesta semana o fim do foro privilegiado, as prerrogativas constitucionais dos deputados e a anistia aos condenados do 8 de Janeiro.
Parte do chamado "pacote da impunidade", as prerrogativas constitucionais incluem, por exemplo, autorização da Câmara para a Polícia Federal investigar deputados e senadores.
Os relatos são de que o líder do PSD, Antonio Brito, saiu da sala para carregar o celular e não aparece no vídeo. Astuto, ele também deixou em aberto a posição do partido.
Ali, em meio à confusão, o acordo era a condição da oposição para desocupar fisicamente a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que havia sido tomada por um motim após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Deputados de oposição saíram cantando vitória e se sentiram fortalecidos.
Na manhã do dia seguinte, o centrão começou seu desembarque.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou publicamente que não havia avalizado nenhum acordo. Pouco tempo depois, defendeu punição para os invasores.
Ainda na quinta-feira da semana passada, Brito, o senador Otto Alencar (PSD-BA) e os três ministros do PSD almoçaram no Palácio do Alvorada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também estava presente o presidente do partido, Gilberto Kassab.
O encontro não estava na agenda. Kassab e seus aliados ouviram cobranças de fidelidade e de posicionamento contra a anistia.
Hoje, o desembarque estava completo.
Na reunião de líderes, representantes dos mais diversos partidos disseram que não havia entendimento sobre pauta de votação e deixaram PL e Novo isolados.
Brito negou qualquer participação do PSD num suposto acordo, que nunca poderia ter sido selado sem a presença de Motta.
Motta também aproveitou a polêmica provocada pelo youtuber Felca sobre um tema gravíssimo —a exploração de crianças e adolescentes nas redes— para virar a pauta.
"Nesse Brasil polarizado só se fala de anistia e foro. As bolhas adoram esse assunto. Temos que mudar a pauta", disse um líder à coluna.
Isso significa que esses temas morreram?
Claro que não.
Líderes alertam que o fim do foro e o aumento das prerrogativas é do interesse de todos, mas que dessa vez não se comprometeram com uma data. Afinal, ninguém negociaria sob pressão.
Aliados de Jair Bolsonaro também não desistiram e voltarão a pressionar os caciques do centrão, especialmente Kassab, pela anistia.
Kassab tem três ministérios no governo Lula, mas é secretário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e tenta se cacifar para ser candidato a vice na sua chapa em 2026.
"Se Kassab não fizer gestos, as ambições dele, que já não são fáceis, ficam impossíveis", disse uma fonte.
Em Brasília, as nuvens sempre mudam.
