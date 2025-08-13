Com crédito exagerado, pacote do tarifaço parece feito para mostrar força

Conforme o material distribuído pelo Planalto, serão R$ 30 bilhões para o Fundo Garantidor de Exportações (FGE), que é operado pelo BNDES e garantido pelo Tesouro Nacional.

Trata-se do mesmo fundo utilizado no passado para financiar obras na Venezuela e em Cuba, que resultaram em calote.

Além disso, R$ 4,5 bilhões em outros fundos federais e mais R$ 5 bilhões para o Reintegra. No total, chegamos a quase R$ 40 bilhões - muito dinheiro público para o tamanho do problema.

Em 2025, foram exportados US$ 23,7 bilhões para os Estados Unidos, o equivalente a R$ 128 bilhões.

No entanto, apenas 35,9% desse total acabaram atingidos pelo tarifaço por causa da lista de exceções, o que significa um volume anual total de vendas R$ 45,9 bilhões.

Ou seja, o mesmo total do crédito público a ser colocado à disposição dos exportadores e vale lembrar que já estamos em agosto.