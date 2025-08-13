Com crédito exagerado, pacote do tarifaço parece feito para mostrar força
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (13) o pacote para combater o "tarifaço" de Donald Trump.
Do ponto de vista político, o programa ganhou o nome de "Brasil Soberano" e foi feito para mostrar que o país não abaixa a cabeça para os desmandos do líder americano.
Mas, economicamente, o volume de crédito parece exagerado e há muitas dúvidas se as pequenas e médias empresas, que teoricamente são o público-alvo, vão conseguir acessar esses recursos.
Conforme o material distribuído pelo Planalto, serão R$ 30 bilhões para o Fundo Garantidor de Exportações (FGE), que é operado pelo BNDES e garantido pelo Tesouro Nacional.
Trata-se do mesmo fundo utilizado no passado para financiar obras na Venezuela e em Cuba, que resultaram em calote.
Além disso, R$ 4,5 bilhões em outros fundos federais e mais R$ 5 bilhões para o Reintegra. No total, chegamos a quase R$ 40 bilhões - muito dinheiro público para o tamanho do problema.
Em 2025, foram exportados US$ 23,7 bilhões para os Estados Unidos, o equivalente a R$ 128 bilhões.
No entanto, apenas 35,9% desse total acabaram atingidos pelo tarifaço por causa da lista de exceções, o que significa um volume anual total de vendas R$ 45,9 bilhões.
Ou seja, o mesmo total do crédito público a ser colocado à disposição dos exportadores e vale lembrar que já estamos em agosto.
E aí entra a próxima dúvida: as pequenas e médias empresas afetadas vão conseguir comprovar o impacto e apresentar as garantidas necessárias para convencer o BNDES de que tem condições de pagar o empréstimo?
Afinal, trata-se de dinheiro público, financiado pelo contribuinte.
"Acredito que o volume final de empréstimos vai ser bem menor. Espero que os bancos públicos sejam cuidadosos", disse à coluna a economista Zeina Latif.
"Está tudo muito exagerado para dar a sensação de um apoio forte. As pequenas e médias empresas vão ter dificuldade. Essas cifras são muito grandes", concorda Sandra Ríos, diretora do Centro Internacional de Estudos para o Desenvolvimento (Cindes).
REINTEGRA E DRAWBACK
Outras medidas do pacote são consideradas mais efetivas, como o drawback e o Reintegra.
Segundo Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, esses dois mecanismos vão ajudar as empresas a se recuperarem do "susto" provocado pela sobretaxa de 50% imposta aos produtos brasileiros por Trump.
O drawback garante o não pagamento do imposto devido na compra de insumo caso o produto final seja exportado. Faz sentido, portanto, prorrogar o prazo se os compradores americanos sumiram de uma hora para outra.
Já o Reintegra promete devolver 3% de impostos para os exportadores - um incentivo importante para que as empresas ganhem um fôlego até uma solução efetiva para o problema.
E qual é a solução real para o "tarifaço"?
Convencer os americanos as derrubarem as sobretaxas ou encontrar novos clientes ao redor do mundo.
