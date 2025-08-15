Penas de réus da trama golpista serão duríssimas após Eduardo atiçar Trump

Com a notável exceção do ministro Luiz Fux, o bolsonarismo conseguiu a proeza de unir o Supremo —o que não ocorreu em escândalos anteriores.

Esse união do tribunal começa para se defender dos ataques de Bolsonaro ainda durante seu mandato e só é reforçada pela Lei Magnitsky adotada por Trump contra o ministro Alexandre de Moraes.

Os advogados do ex-presidente alertaram que era melhor manter um "pacto de silêncio" e tentar conversar com os ministros, mas ele preferiu apostar no lobby do filho nos Estados Unidos.

Os relatos são de que Bolsonaro, já em prisão domiciliar, está bastante abalado, porque não enxerga o fim do túnel.

