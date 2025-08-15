Penas de réus da trama golpista serão duríssimas após Eduardo atiçar Trump
Casos de grande repercussão nacional tem um componente político importante ao serem julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Foi assim no mensalão, no petrolão e não será diferente no inquérito do golpe.
A diferença agora é que talvez o clima nunca tenha sido tão beligerante e envolvesse tão diretamente o próprio tribunal.
A estratégia adotada pela família Bolsonaro de atiçar o governo Donald Trump contra o Brasil promete se voltar contra os réus e colaborar para "penas duríssimas" para todos os envolvidos.
Criminalistas experientes ouvidos pela coluna duvidam que escape alguém.
Quem circula pelos gabinetes dos ministros diz que não houve qualquer espaço para tentar diminuir o "tamanho da encrenca para os réus".
"Eduardo Bolsonaro apostou no tudo ou nada. Eles duplicam a aposta, e o Supremo triplica. As penas vão ser enormes. Não acredito na absolvição de ninguém", disse um advogado envolvido no caso sob o compromisso de anonimato.
Nas alegações finais, as defesas questionaram a delação de Mauro Cid e alegaram que haviam crimes sobrepostos. Nenhum argumento desse deve ser considerado.
Nesta quinta-feira, Moraes pediu ao ministro Cristiano Zanin que marque o julgamento, o que deve ocorrer em setembro.
Com a notável exceção do ministro Luiz Fux, o bolsonarismo conseguiu a proeza de unir o Supremo —o que não ocorreu em escândalos anteriores.
Esse união do tribunal começa para se defender dos ataques de Bolsonaro ainda durante seu mandato e só é reforçada pela Lei Magnitsky adotada por Trump contra o ministro Alexandre de Moraes.
Os advogados do ex-presidente alertaram que era melhor manter um "pacto de silêncio" e tentar conversar com os ministros, mas ele preferiu apostar no lobby do filho nos Estados Unidos.
Os relatos são de que Bolsonaro, já em prisão domiciliar, está bastante abalado, porque não enxerga o fim do túnel.
