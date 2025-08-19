Bancos ficaram encurralados entre decisões esdrúxulas de Trump e Dino
Os bancos brasileiros ficaram encurralados em meio às decisões esdrúxulas do presidente americano, Donald Trump, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, gerando um nível de incerteza no sistema financeiro poucas vezes visto.
O clima está piorando com a proximidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e com o receio de que as sanções da Lei Magnitsky, que atingiram o ministro Alexandre de Moraes, sejam estendidas a outros colegas no STF e aos presidentes da Câmara e do Senado.
É evidente que soberania não se negocia, que leis americanas se aplicam nos EUA e leis brasileiras no Brasil, e que nem Moraes e nem seus colegas são equivalentes a genocidas sanguinários que mereciam ser sancionados .
Só que Trump distorceu a aplicação da regra para fins políticos e as consequências para as entidades financeiras que a descumprirem são bastante reais.
O sistema financeiro hoje é totalmente interligado e é impossível para qualquer instituição se desvincular da economia americana. E não se trata apenas de fechar escritórios que operam por lá.
Os bancos captam dinheiro nos Estados Unidos para financiar empréstimos no Brasil, compram títulos do Tesouro americano para compor suas carteiras, operam no sistema Swift de pagamentos.
Ninguém sabe ao certo qual seria o alcance da punição para uma instituição que mantiver operações de uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky, mas, no limite, poderia atingir até o contrato com fornecedores de tecnologia americana como a Microsoft.
Alguém consegue imaginar um banco operando hoje, em que praticamente todas as transações são online, sem tecnologia?
Também não dá para burlar e operar apenas com outras moedas ou via outros países, porque as instituições parcerias nesses locais tem negócios com os Estados Unidos e não vão querer se arriscar.
Por outro lado, Dino proibiu empresas brasileiras de cumprir sentenças judiciais e leis estrangeiras sem anuência prévia da Justiça brasileira, o que incluiria as sanções americanas contra Moraes e, eventualmente, outros ministros do Supremo.
Colocou os bancos na posição de ter que escolher qual decisão judicial obedecer.
Diante dos custos de ficarem isolados do sistema financeiro global, os bancos poderiam optar por ignorar o STF e se submeter a aplicação de uma multa no Brasil? Mas e se o ministro decidir aplicar punições contra os donos e presidentes que tomaram essa decisão?
Se as autoridades americanas e brasileiras mantiverem esse tipo de intransigência, o dilema é praticamente insolúvel. Daí o tamanho da incerteza, que explica a queda das ações dos bancos nesta terça-feira (19).
Mais sujeito à interferência política, os papeis do Banco do Brasil lideraram as perdas e recuaram mais de 6%. Os bancos privados também sofreram com quedas de mais de 3% nos papeis de ItauUnibanco, BTG e Bradesco. No caso do Santander, a baixa chegou a mais de 4%.
No total, os bancos perderam R$ 41 bilhões de valor de mercado.
É hora de alguém começar a pensar na saúde do sistema financeiro nacional, o que não significa livrar Bolsonaro, já que soberania é realmente inegociável, mas parar de escalar o conflito e procurar uma via de negociação. É preciso encontrar maneiras inteligentes de lidar com uma decisão esdrúxula ao invés de tentar resolver na canetada ou ignorar seus efetivos.
Certamente, esse aceno para uma trégua não virá de Trump.
