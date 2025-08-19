Bancos ficaram encurralados entre decisões esdrúxulas de Trump e Dino

Só que Trump distorceu a aplicação da regra para fins políticos e as consequências para as entidades financeiras que a descumprirem são bastante reais.

O sistema financeiro hoje é totalmente interligado e é impossível para qualquer instituição se desvincular da economia americana. E não se trata apenas de fechar escritórios que operam por lá.

Os bancos captam dinheiro nos Estados Unidos para financiar empréstimos no Brasil, compram títulos do Tesouro americano para compor suas carteiras, operam no sistema Swift de pagamentos.

Ninguém sabe ao certo qual seria o alcance da punição para uma instituição que mantiver operações de uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky, mas, no limite, poderia atingir até o contrato com fornecedores de tecnologia americana como a Microsoft.

Alguém consegue imaginar um banco operando hoje, em que praticamente todas as transações são online, sem tecnologia?

Também não dá para burlar e operar apenas com outras moedas ou via outros países, porque as instituições parcerias nesses locais tem negócios com os Estados Unidos e não vão querer se arriscar.