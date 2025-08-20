Eduardo ironiza Tarcísio e revela disputa para ser candidato de Bolsonaro

Conforme o relatório da PF, no dia 24 de junho, Bolsonaro envia para o filho, que já está em Washington, uma notícia do jornal Metropoles com uma pesquisa de intenção de votos para 2026 e escreve:

- "Você perde para o molusco".

Eduardo, então, responde de forma sarcástica:

"Acho melhor eu ficar de fora mesmo! Tarcísio vai levar a frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc. E ele dialoga muito bem. Vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice".

É conhecido o bom relacionamento do governador de São Paulo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ele vinha tentando fazer uma ponte entre Bolsonaro e o tribunal.

Eduardo continua ironizando Tarcísio, que foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro.