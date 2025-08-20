Eduardo ironiza Tarcísio e revela disputa para ser candidato de Bolsonaro
O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em mensagens de WhatsApp para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
As trocas de comunicação entre os dois aparecem na investigação da Polícia Federal que indiciou Eduardo e Jair por tentar atrapalhar o julgamento do inquérito do golpe.
As mensagens revelam também o interesse de Eduardo em se tornar o candidato do pai à Presidência da República em 2026 e um esforço para brecar uma eventual tentativa de Tarcísio.
Conforme o relatório da PF, no dia 24 de junho, Bolsonaro envia para o filho, que já está em Washington, uma notícia do jornal Metropoles com uma pesquisa de intenção de votos para 2026 e escreve:
- "Você perde para o molusco".
Eduardo, então, responde de forma sarcástica:
"Acho melhor eu ficar de fora mesmo! Tarcísio vai levar a frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc. E ele dialoga muito bem. Vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice".
É conhecido o bom relacionamento do governador de São Paulo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ele vinha tentando fazer uma ponte entre Bolsonaro e o tribunal.
Eduardo continua ironizando Tarcísio, que foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro.
"Já imagino o TF (Tarcísio de Freitas) falando com o Trump sobre a China. Sabe que vai cair tudo na sua conta, né? O futuro dos seus netos é falar inglês mesmo".
Bolsonaro responde com dois áudios, que foram apagados e que a PF não conseguiu recuperar.
No dia 25 de junho, Eduardo volta a se comunicar com Bolsonaro e envia uma foto, que a PF também não identificou, e afirma:
- "A narrativa do Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isto, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui".
Na avaliação dos investigadores do PF, a fala evidencia a "preocupação" de que uma eventual escolha do governador como "sucessor de Jair Bolsonaro numa futura campanha presidencial possa atrapalhar as atividades em execução nos Estados Unidos".
CASA BRANCA E PALAVRÕES
A disputa entre Eduardo e Tarcísio continua nas semanas seguintes, envolve um suposto acesso a Casa Branca e chega a palavras de baixo calão por parte do deputado.
No dia 11 de julho, Eduardo envia a Bolsonaro uma reportagem falando do encontro do governador de São Paulo com o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília. E pede para o pai alertar Tarcísio:
- "Avise-o. Se quiser acessar a Casa Branca, não conseguirá. Só eu e o Paulo Figueiredo temos acesso".
Ainda no mesmo dia, o deputado reforça que a participação de outra autoridade junto ao governo americano poderia inviabilizar os seus esforços e coloca em dúvida a lealdade do governador junto ao seu padrinho político utilizando um palavrão.
- "Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fuder e se aquecendo para 2026".
E completa:
"Aqui nos EUA tivemos que driblar a ideia plantada pelos aliados dele, de que Tarcísio = Bolsonaro, uma clara mensagem de que os EUA não precisariam entrar nesta briga, pois com TF (Tarcísio de Freitas) ou vc Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2027".
"Agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.