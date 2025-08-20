Justiça intima governo do Espírito Santo a esclarecer licitação de software
O Tribunal de Justiça intimou o secretário de estado de Gestão e Recursos Humanos do governo do Espírito Santo, Marcelo Calmon Dias, a prestar esclarecimentos sobre um contrato de R$ 80 milhões para a manutenção de um software de gestão de pessoas.
De acordo com os documentos do processo, aos quais a coluna teve acesso, Calmon Dias decidiu substituir o sistema já utilizado pelo governo capixaba por uma solução desenvolvida pelo empresa Indra do Brasil (antiga Politec).
O software, que havia sido criado inicialmente sob encomenda para o governo de Santa Catarina, foi "cedido" pela empresa "sem ônus". Em contrapartida, seria selado um contrato de R$ 80.442.992,00 para "implantação, customização e manutenção".
Como, tecnicamente, o software foi "cedido", os demais concorrentes não tinha condições técnicas de participar de um pregão apenas para implantação e modernização.
O expediente provocou estranhamento no atual fornecedor de software para o governo capixaba, a Techne Engenharia e Sistemas Ltda, que entrou na Justiça, alegando que a licitação estava "supostamente viciada".
Conforme dados reunidos pela concorrente, o gasto por funcionário do governo capixaba será de R$ 926,24, muito acima dos R$ 293,60 dispendidos pela Bahia, os R$ 287,31 do Distrito Federal, e os R$ 151,64 de Pernambuco.
Procurada pela coluna, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) do governo do Espírito Santo confirma o recebimento de uma intimação relacionada à aquisição de software voltado à gestão de pessoas.
"Os questionamentos estão sendo cuidadosamente analisados pela área técnica, e todas as informações solicitadas serão respondidas formalmente dentro do prazo estabelecido", diz a nota.
"A Seger reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na condução de suas ações, prezando sempre pela legalidade e pela correta aplicação dos recursos públicos".
Calmon Dias é servidor público de carreira e já trabalhou na prefeitura de Vitória e na Assembleia Legislativa do estado. O governador do Espírito Santo é Renato Casagrande (PSB).
