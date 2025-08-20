Justiça intima governo do Espírito Santo a esclarecer licitação de software

Como, tecnicamente, o software foi "cedido", os demais concorrentes não tinha condições técnicas de participar de um pregão apenas para implantação e modernização.

O expediente provocou estranhamento no atual fornecedor de software para o governo capixaba, a Techne Engenharia e Sistemas Ltda, que entrou na Justiça, alegando que a licitação estava "supostamente viciada".

Conforme dados reunidos pela concorrente, o gasto por funcionário do governo capixaba será de R$ 926,24, muito acima dos R$ 293,60 dispendidos pela Bahia, os R$ 287,31 do Distrito Federal, e os R$ 151,64 de Pernambuco.

Procurada pela coluna, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) do governo do Espírito Santo confirma o recebimento de uma intimação relacionada à aquisição de software voltado à gestão de pessoas.

"Os questionamentos estão sendo cuidadosamente analisados pela área técnica, e todas as informações solicitadas serão respondidas formalmente dentro do prazo estabelecido", diz a nota.

"A Seger reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na condução de suas ações, prezando sempre pela legalidade e pela correta aplicação dos recursos públicos".