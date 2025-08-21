A diplomacia de Lula vai convencer os EUA que o Brasil não é anti-Trump?
A Polícia Federal levantou uma "lebre" para a diplomacia brasileira tentar aliviar o tarifaço e as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Mas a missão é politicamente delicada para o governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Trata-se de convencer Donald Trump e seus assessores que o Brasil não é anti-trumpista e que Jair Bolsonaro (PL) não é o único aliado que ele tem por aqui.
Nas mensagens entre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o o pai, a PF encontrou um trecho em que o deputado federal licenciado diz: "Torce para a diplomacia americana não ver isso aqui".
Não sabemos do que se trata, porque a imagem não foi recuperada, nem a resposta de Bolsonaro.
A PF conclui, com poucas evidências mas diante do contexto, de que significa "ludibriar" o governo americano para "atingir seus objetivos criminosos".
E qual era o contexto? A "guerra" entre Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Nas mensagens, Eduardo repete várias vezes que os Estados Unidos podem "desistir do Brasil" se acreditarem que "Tarcísio é igual a Bolsonaro" e que uma eventual vitória de um candidato da direita pode significar alguma influência para Trump no país.
Dado o tamanho da estrutura do Departamento de Estado, pode parecer até ingenuidade achar que Eduardo teria alguma condição de "ludibriar" o governo americano, mas daí é preciso entender o que está acontecendo em Washington nesses tempos estranhos.
O secretário de Estado, Marco Rubio, certamente não embarcou no tarifaço contra o Brasil em defesa de Bolsonaro.
Ele está mais preocupado com a situação em Cuba, na Venezuela e com o apoio que o Brasil pode dar ao Brics, notadamente a China. Bolsonaro foi apenas uma desculpa para utilizar o Brasil como um recado aos chineses e pressionar contra a união do bloco.
No entanto, existem outras figuras importantes ao lado de Trump —como o conselheiro Jason Miller que faz seguidas publicações contra Moraes— às quais Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo têm mais acesso.
E, no governo trumpista, boa parte da política externa é decidida dentro do Salão Oval, com decisões sendo tomadas no improviso, baseadas no que falou aquele que Trump ouviu por último. Essa turma pode realmente estar acreditando que Bolsonaro é o único aliado real de Trump no Brasil.
Aqui é que entra o dilema do Itamaraty.
Como os diplomatas brasileiros, num governo do PT, vão explicar para os trumpistas que a realidade não é assim tão preta e branca, mas cinza.
Vão fazer "campanha" para Tarcísio de Freitas? Claro que não. Vão suavizar a imagem de Lula, que vem ganhando dividendos eleitorais importantes atacando Trump? Também não.
Pelo menos, não em público.
Mas é para isso que existem os chamados "back channels" da diplomacia, que precisam começar a funcionar para baixar a temperatura e garantir alguma segurança jurídica para o sistema financeiro, para os setores e empregos afetados pelo "tarifaço" e para os outros ministros do Supremo que estão sob ameaça de sofrer as mesmas sanções que Moraes.
Habilidade para isso o Itamaraty tem. Só precisa da decisão política.
