A diplomacia de Lula vai convencer os EUA que o Brasil não é anti-Trump?

Não sabemos do que se trata, porque a imagem não foi recuperada, nem a resposta de Bolsonaro.

A PF conclui, com poucas evidências mas diante do contexto, de que significa "ludibriar" o governo americano para "atingir seus objetivos criminosos".

E qual era o contexto? A "guerra" entre Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nas mensagens, Eduardo repete várias vezes que os Estados Unidos podem "desistir do Brasil" se acreditarem que "Tarcísio é igual a Bolsonaro" e que uma eventual vitória de um candidato da direita pode significar alguma influência para Trump no país.

Dado o tamanho da estrutura do Departamento de Estado, pode parecer até ingenuidade achar que Eduardo teria alguma condição de "ludibriar" o governo americano, mas daí é preciso entender o que está acontecendo em Washington nesses tempos estranhos.

O secretário de Estado, Marco Rubio, certamente não embarcou no tarifaço contra o Brasil em defesa de Bolsonaro.