PF avalia que 'máscara' dos Bolsonaro caiu e isso vai pesar no julgamento

Em 8 de janeiro, Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos e sua defesa alega que ele não tinha ciência da invasão da Praça dos Três Poderes e da tentativa de golpe de Estado que ocorria em Brasília. Já a Procuradoria-Geral da República (PGR) tenta demonstrar o contrário.

Agora, da mesma forma, Eduardo alega que seu objetivo em Washington é o "restabelecimento das liberdades individuais" e a "obtenção de anistia aos bolsonaristas no Congresso", enquanto as trocas de mensagens demonstram a tentativa de conseguir que o governo Trump interfira no processo contra seu pai no Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quarta-feira (20), a PF indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstruir a ação penal do golpe. Para os investigadores, a comunicação entre os dois aponta que "operaram em benefício próprio e contra os interesses do país". Após o lobby de Eduardo, o presidente norte-americano Donald Trump adotou o "tarifaço" contra os produtos brasileiros e sanções contra o ministro Alexandre de Moraes.

O caso, no entanto, vai resultar em uma nova ação penal e pode gerar mais condenações se a PGR acatar os argumentos da PF e oferecer denúncia. O crime de coação no curso do processo é passível de pena de prisão de 1 a 4 anos.