Lula lança novo slogan: 'Governo do Brasil do lado do povo brasileiro'
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o tarifaço de Donald Trump para lançar um novo slogan para o seu governo.
- "Governo do Brasil do lado do povo brasileiro".
Conforme apurou a coluna, esse é o novo mote da gestão e está sendo informado na reunião ministerial dessa quarta-feira (26) pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, aos seus colegas.
O novo slogan tem duas mensagens principais.
Primeiro, o Brasil defende sua soberania diante dos ataques do mandatário americano, que decidiu unilateralmente estabelecer sobretaxas contra produtos brasileiros e sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, numa tentativa de influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo, o governo Lula tem um lado: "o lado do povo". A ideia é reforçar o posicionamento social do governo, que vem buscando medidas de justiça tributária e de apoio à população mais carente.
Também funciona como um contraponto contra os Bolsonaro e eventuais candidatos de oposição, que vem sendo acusados pela esquerda de defenderem os Estados Unidos na disputa.
Quando iniciou o mandato, o slogan da gestão era "União e reconstrução" para passar a ideia da frente ampla que elegeu Lula com o objetivo de "reconstruir o país após o desastre do governo de Bolsonaro e os ataques do 8 de Janeiro".
Agora, com os partidos do centrão ameaçando embarcar numa candidatura de direita, Lula abraçou os novos motes.
Segundo a pesquisa Quaest, o embate com Donald Trum tem elevado a popularidade do presidente. Levantamento do Datafolha não verificou uma mudança tão significativa.
