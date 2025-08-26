Lula lança novo slogan: 'Governo do Brasil do lado do povo brasileiro'

O novo slogan tem duas mensagens principais.

Primeiro, o Brasil defende sua soberania diante dos ataques do mandatário americano, que decidiu unilateralmente estabelecer sobretaxas contra produtos brasileiros e sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, numa tentativa de influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo, o governo Lula tem um lado: "o lado do povo". A ideia é reforçar o posicionamento social do governo, que vem buscando medidas de justiça tributária e de apoio à população mais carente.

Também funciona como um contraponto contra os Bolsonaro e eventuais candidatos de oposição, que vem sendo acusados pela esquerda de defenderem os Estados Unidos na disputa.

Quando iniciou o mandato, o slogan da gestão era "União e reconstrução" para passar a ideia da frente ampla que elegeu Lula com o objetivo de "reconstruir o país após o desastre do governo de Bolsonaro e os ataques do 8 de Janeiro".

Agora, com os partidos do centrão ameaçando embarcar numa candidatura de direita, Lula abraçou os novos motes.