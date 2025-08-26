Uma mulher negra decidiu testar a independência das instituições dos EUA

O movimento derrubou os títulos do Tesouro norte-americano, porque, se for bem-sucedido, dará a Trump a maioria de quatro dos sete membros do Fed. O banco central seria dominado pelos "doves" — ou "pombas", na tradução em inglês —, o que poderia comprometer o controle da inflação.

Só que ele escolheu uma mulher que está acostumada com a luta.

Em 2022, Cook foi a primeira mulher negra a ser indicada para o comitê central do Fed em mais de 100 anos de história pelo então presidente Joe Biden.

Ela enfrentou uma campanha agressiva dos republicanos durante seu processo de confirmação no Senado. Seus críticos questionaram sua formação, dizendo que ela estava mais focada em políticas raciais do que em teoria econômica.

Cook tem doutorado em economia e era professora de economia e relações internacionais na Universidade de Michigan antes de se juntar ao Fed. Sua pesquisa é focada em bancos centrais internacionais, crises financeiras, disparidades econômicas raciais e os impactos da inovação na economia.

Os republicanos também a acusaram de mentir em seu currículo, o que ela sempre negou.