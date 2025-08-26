Uma mulher negra decidiu testar a independência das instituições dos EUA
Lisa Cook decidiu enfrentar Donald Trump.
O presidente norte-americano, Donald Trump, saiu da retórica e partiu para a ação em seu ataque contra a independência do Federal Reserve, o banco central dos EUA, na tentativa de baixar a taxa de juros.
Ao invés dos costumeiros impropérios verbais, quer demitir uma das integrantes do comitê que decide a taxa de juros do país, Lisa Cook, sob a alegação de que ela teria falsificado documentos de uma hipoteca.
O movimento derrubou os títulos do Tesouro norte-americano, porque, se for bem-sucedido, dará a Trump a maioria de quatro dos sete membros do Fed. O banco central seria dominado pelos "doves" — ou "pombas", na tradução em inglês —, o que poderia comprometer o controle da inflação.
Só que ele escolheu uma mulher que está acostumada com a luta.
Em 2022, Cook foi a primeira mulher negra a ser indicada para o comitê central do Fed em mais de 100 anos de história pelo então presidente Joe Biden.
Ela enfrentou uma campanha agressiva dos republicanos durante seu processo de confirmação no Senado. Seus críticos questionaram sua formação, dizendo que ela estava mais focada em políticas raciais do que em teoria econômica.
Cook tem doutorado em economia e era professora de economia e relações internacionais na Universidade de Michigan antes de se juntar ao Fed. Sua pesquisa é focada em bancos centrais internacionais, crises financeiras, disparidades econômicas raciais e os impactos da inovação na economia.
Os republicanos também a acusaram de mentir em seu currículo, o que ela sempre negou.
Na época de sua confirmação no Senado, a então vice-presidente Kamala Harris teve que recorrer ao voto de Minerva para garantir sua indicação e quebrar o impasse de 50 a 50.
Seu tio, Samuel DuBois Cook, foi colega de classe de Martin Luther King Jr. e um proeminente cientista político e, segundo a agência Bloomberg, Cook escreveu com frequência sobre como sua origem definiu sua vida e seu trabalho.
Num artigo para o jornal The New York Times intitulado "Foi um erro escolher essa área", Cook e a co-autora Anna Gifty Opoku-Agyeman falam sobre as dificuldades que as mulheres negras encontram na área econômica. Apenas 4 de 492 doutorados em economia foram conferidos a mulheres negras em 2023.
Nesta terça-feira (25), Trump publicou uma mensagem em suas redes sociais sobre sua intenção de demitir Lisa Cook, ao que ela rapidamente acionou seus advogados e respondeu:
"O presidente Trump decidiu me demitir por justa causa, quando essa causa não existe pela lei e ele não tem autoridade para fazer isso. Eu não vou renunciar."
Se o impasse prevalecer, ele pode dar início a uma batalha legal que vai testar não só a independência do Fed, mas também do Judiciário dos Estados Unidos.
Segundo especialistas, a Suprema Corte já deu sinais em outros casos de remoção que Trump vem fazendo em agências federais de que pode blindar o Fed. Mas vale lembrar que a corte hoje tem maioria indicada pelos republicanos e, particularmente, pelo próprio Trump.
Esse caso pode ser, portanto, um divisor de águas para a democracia norte-americana.
Lisa Cook, uma mulher negra, decidiu não só enfrentar Donald Trump, como também testar o que resta da independência das instituições dos Estados Unidos.
