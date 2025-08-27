Paes diz que é candidatíssimo, que só Lula entende o Rio e ignora Bolsonaro
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), selou o apoio do PT à sua candidatura ao governo do estado em 2026 em um jantar ontem à noite com o presidente do partido, Edinho Silva.
Segundo relato de pessoas presentes, Paes afirmou que é "candidatíssimo" ao cargo e que precisa do PT. Ele se reelegeu à prefeitura da capital em 2024.
"As pesquisas apontam que estou numa posição boa, mas o jogo não vai ser fácil", disse Paes, conforme apurou a coluna.
Segundo pesquisa Quaest divulgada na semana passada, Paes lidera a disputa com 35% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Bacelar, do PL, com apenas 9%.
Lula versus Bolsonaro
Ciente de que seu adversário será o bolsonarismo, Paes elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que ele é "o único político nacional que tem uma percepção do Rio".
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito deputado federal inúmeras vezes pelo estado, e o Rio de Janeiro é o reduto eleitoral de todo o clã.
Edinho deu respaldo às ambições de Paes e sepultou qualquer tentativa do PT local de candidatura própria.
"O PT vai ter que ter muita sabedoria para fazer alianças, mas a sua candidatura é central para nós", afirmou. "Nós seremos leais a você. Não tenha dúvida disso".
Paes participou ontem da posse do novo presidente do PT no estado, Diego Zaidan, e depois jantou com Edinho.
O PSD tem três ministérios no governo Lula, mas é comandado por Gilberto Kassab, que ocupa uma secretaria no governo de São Paulo e é aliado de Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Tarcísio é um dos mais cotados para ser o candidato da direita ao Planalto em 2026.
