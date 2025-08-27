Paes diz que é candidatíssimo, que só Lula entende o Rio e ignora Bolsonaro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), selou o apoio do PT à sua candidatura ao governo do estado em 2026 em um jantar ontem à noite com o presidente do partido, Edinho Silva.

Segundo relato de pessoas presentes, Paes afirmou que é "candidatíssimo" ao cargo e que precisa do PT. Ele se reelegeu à prefeitura da capital em 2024.

"As pesquisas apontam que estou numa posição boa, mas o jogo não vai ser fácil", disse Paes, conforme apurou a coluna.