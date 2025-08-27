Presidente da CPMI do INSS se reúne com André Mendonça e pede dados da PF

"Conversei com o ministro por telefone e temos uma pré-agenda para esta quarta-feira", disse Viana ao programa Poder e Mercado do UOL.

Conforme apurou a coluna, o encontro foi confirmado para o início da noite.

"Vou pessoalmente junto com o relator pedir o compartilhamento dos inquéritos. Tenho certeza que o que for possível, será feito. Isso vai fazer com a CPMI avance com muita rapidez em torno dos quase mil requerimentos de informações", disse Viana.

"Enquanto não tivermos nosso arcabouço de provas, temos que caminhar passo a passo. Com a colaboração da Polícia Federal, vamos avançar mais rapidamente".

Conforme mostrou o UOL, investigadores que atuam nos inquéritos sobre as fraudes do INSS em todo o país viram com otimismo a escolha de André Mendonça como relator do caso no STF. Eles dizem acreditar que agora as apurações devem voltar a andar.

O ministro foi sorteado como relator do processo no Supremo que analisa todas as investigações sobre fraudes no INSS. O caso antes estava sob os cuidados de Dias Toffoli, mas foi redistribuído ontem para Mendonça após um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).