Operação tem fôlego para pegar sonegador ainda maior na área de combustível
A operação Carbono Oculto é histórica pela dimensão e pela integração dos órgãos de combate ao crime organizado, mas pode ser apenas a ponta do iceberg.
Fontes do setor de combustível afirmam que agora as autoridades dispõem de uma base de dados que vai permitir ir além do esquema criado por Mohamad Hussein Mourad, conhecido como "Primo", articulado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).
Quem conhece o setor sabe que há "peixes mais graúdos" soltos por aí.
"Isso tudo tem nome e endereço e está no Rio de Janeiro", disse à coluna Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal.
Segundo ele, há muitas pistas de envolvimento de refinarias, do crime e do Poder Público no estado com a sonegação no setor de combustíveis.
Com os dados dos fundos offshore que operam os esquemas, de importações fraudadas e de refinarias que não refinam, vai ser possível para o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a Polícia Federal, o Ministério Público e outros órgãos de inteligência puxarem o fio da meada e "fazer o cruzamento de quem está com quem ali".
Também é o momento para o Congresso fazer o seu trabalho.
Está parado por lá o projeto de lei do devedor contumaz, que visa combater a prática de empresas que, de forma reiterada e sem justificativa, não pagam seus impostos.
O governo tenta levar o texto à frente, mas há senadores que brecam a proposta.
Nos próximos dias, o senador Efraim Filho (União-PB) vai fazer uma nova tentativa, aproveitando o burburinho gerado pela operação.
Também faz tempo que o setor privado alerta para o envolvimento do PCC na distribuição de combustível.
Há um ano, quando a Copape e a Aster tiveram sua licença cassada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Kapaz deu entrevistas afirmando que havia evidências da participação do crime organizado nessas empresas.
Foi processado por Mourad nas pessoas física e jurídica. Ganhou em primeira instância, mas o "Primo" recorreu. Agora, com a operação Carbono Oculto, a ação deve acabar, porque os criminosos terão outras preocupações.
"É assim que eles operam. Colocam medo para ver se você para de falar. Não adiantou", disse Kapaz.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.