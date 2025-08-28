Operação tem fôlego para pegar sonegador ainda maior na área de combustível

"Isso tudo tem nome e endereço e está no Rio de Janeiro", disse à coluna Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal.

Segundo ele, há muitas pistas de envolvimento de refinarias, do crime e do Poder Público no estado com a sonegação no setor de combustíveis.

Com os dados dos fundos offshore que operam os esquemas, de importações fraudadas e de refinarias que não refinam, vai ser possível para o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), a Polícia Federal, o Ministério Público e outros órgãos de inteligência puxarem o fio da meada e "fazer o cruzamento de quem está com quem ali".

Também é o momento para o Congresso fazer o seu trabalho.

Está parado por lá o projeto de lei do devedor contumaz, que visa combater a prática de empresas que, de forma reiterada e sem justificativa, não pagam seus impostos.

O governo tenta levar o texto à frente, mas há senadores que brecam a proposta.