Nikolas promete processar Lula e diz que presidente cometeu 'mentira torpe'

"Está provado que o que ele estava fazendo era para defender o crime organizado", afirmou o presidente. Lula não cita o deputado mineiro nominalmente, mas deixa claro que está falando sobre o vídeo de Nikolas que viralizou na época.

Em janeiro deste ano, a Receita Federal editou uma instrução normativa com uma série de itens, entre os quais aumentar a fiscalização para as pessoas que ganham mais de R$ 5 mil mensais e para as fintechs.

O primeiro ponto —de maior fiscalização para quem ganha mais de R$ 5 mil — gerou preocupação entre os donos de pequenos negócios, que sonegam impostos, e provocou boatos e reclamações de que Pix seria taxado.

Nikolas publicou um vídeo em que ele dizia que o Pix não seria alvo de impostos em um primeiro momento, mas, no futuro, isso poderia ocorrer, como no caso das blusinhas vindas da China. O vídeo viralizou e ajudou a derrubar a popularidade do presidente Lula.

Por conta da repercussão negativa, o governo foi obrigado a recuar naquela instrução normativa da Receita, o que atrapalhou também a fiscalização das fintechs.

Ontem, operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo mostraram que fintechs estão sendo utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavar dinheiro através do setor de combustíveis.