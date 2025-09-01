Defesa diz que Bolsonaro não vai ao julgamento do golpe amanhã

Na aceitação da denúncia, uma fase preliminar do processo, Bolsonaro esteve presente pessoalmente no Supremo.

Naquela ocasião, ele tomou uma decisão política de dividir as atenções da opinião pública e fazer uma espécie de "confronto" com os ministros.

Dessa vez, prevaleceu a estratégia jurídica.

Caso seja condenado, a defesa de Bolsonaro pode entrar com um pedido para que ele permaneça em prisão domiciliar.

Bolsonaro já tem 70 anos e agravantes e complicações de saúde, já que passou por diversas cirurgias por causa da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) ainda na campanha eleitoral.

Por conta disso, a avaliação de médicos e advogados é que o ex-presidente não deve se expor.