Defesa diz que Bolsonaro não vai ao julgamento do golpe amanhã
O ex-presidente Jair Bolsonaro não vai comparecer ao primeiro dia do julgamento do inquérito do golpe nesta terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF).
A informação foi confirmada à coluna pela defesa do ex-presidente.
Bolsonaro está em prisão domiciliar e vai permanecer em sua residência num condomínio em Brasília. Para assistir a sessão no plenário da primeira turma ele teria que pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.
Na aceitação da denúncia, uma fase preliminar do processo, Bolsonaro esteve presente pessoalmente no Supremo.
Naquela ocasião, ele tomou uma decisão política de dividir as atenções da opinião pública e fazer uma espécie de "confronto" com os ministros.
Dessa vez, prevaleceu a estratégia jurídica.
Caso seja condenado, a defesa de Bolsonaro pode entrar com um pedido para que ele permaneça em prisão domiciliar.
Bolsonaro já tem 70 anos e agravantes e complicações de saúde, já que passou por diversas cirurgias por causa da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) ainda na campanha eleitoral.
Por conta disso, a avaliação de médicos e advogados é que o ex-presidente não deve se expor.
A Procuradoria Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro de liderar uma organização criminosa que planejou a ruptura da ordem democrática e de ter ciência do plano "Punhal Verde Amarelo", que planejava o assassinato de altas autoridades, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes.
