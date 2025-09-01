Tarcísio promete indulto a Bolsonaro se eleito, mas STF poderia derrubar

Tarcísio nega, mas é o pré-candidato mais forte da direita à Presidência da República. É o preferido do centrão, congrega o empresariado e comando o Estado mais rico do país.

Só falta a benção dos Bolsonaro, que, por desconfiança, resistem a quem que pode ser sua única alternativa.

É evidentemente um exercício de futurologia, até porque o lobby do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dá cada vez mais força à reeleição de Lula. Aliás, Eduardo é hoje o melhor cabo eleitoral do presidente para 2026.

Mas o indulto de Tarcísio a Bolsonaro teria que ser muito bem amarrado no próprio Supremo, que poderia derrubá-lo se quisesse.

O precedente está em Daniel Silveira, então deputado federal e hoje encarcerado.

O Supremo derrubou o indulto concedido a Silveira, argumentando que o perdão é um prerrogativa presidencial, menos quando se trata de um crime concedido contra um outro poder, no caso o Judiciário, e quando fere o princípio da impessoalidade: não pode ser concedido a alguém apenas por ele ser seu aliado político. Bolsonaro seria prejudicado nessas duas regras.