Tarcísio promete indulto a Bolsonaro se eleito, mas STF poderia derrubar
O ex-presidente Jair Bolsonaro chega ao início do julgamento por tentativa de golpe de Estado com tantas evidências e provas reunidas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República que tem pouquíssimas chances de escapar de uma condenação.
A única "salvação" de Bolsonaro viria pela política: um indulto presidencial ou uma anistia. E ainda assim, o STF pode barrar ambos, se quiser.
Nesta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu em público o que já havia dito em privado e havia sido revelado pela coluna: vai indultar Jair Bolsonaro caso seja eleito presidente da República.
Tarcísio nega, mas é o pré-candidato mais forte da direita à Presidência da República. É o preferido do centrão, congrega o empresariado e comando o Estado mais rico do país.
Só falta a benção dos Bolsonaro, que, por desconfiança, resistem a quem que pode ser sua única alternativa.
É evidentemente um exercício de futurologia, até porque o lobby do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) dá cada vez mais força à reeleição de Lula. Aliás, Eduardo é hoje o melhor cabo eleitoral do presidente para 2026.
Mas o indulto de Tarcísio a Bolsonaro teria que ser muito bem amarrado no próprio Supremo, que poderia derrubá-lo se quisesse.
O precedente está em Daniel Silveira, então deputado federal e hoje encarcerado.
O Supremo derrubou o indulto concedido a Silveira, argumentando que o perdão é um prerrogativa presidencial, menos quando se trata de um crime concedido contra um outro poder, no caso o Judiciário, e quando fere o princípio da impessoalidade: não pode ser concedido a alguém apenas por ele ser seu aliado político. Bolsonaro seria prejudicado nessas duas regras.
Outro caminho seria a anistia por meio do Congresso.
O tema tem muita dificuldade para encontrar consenso dentro do Parlamento e também pode ser considerado inconstitucional pelo STF.
O presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, deu alguma esperança aos bolsonaristas ao dizer que o julgamento é jurídico e que a anistia é assunto da política, mas, até onde a vista alcança, neste momento, portanto, todos os caminhos de Bolsonaro têm pela frente o ministro Alexandre de Moraes e seus colegas.
