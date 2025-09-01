Assine UOL
Lira visita Bolsonaro em 'solidariedade' em meio a embate de PP com Lula

Arthur Lira (PP-AL) e Jair Bolsonaro (PL), em foto de 2022
Arthur Lira (PP-AL) e Jair Bolsonaro (PL), em foto de 2022 Imagem: Evaristo Sá-26.abr.22/AFP

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai fazer uma visita de "solidariedade" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (1º), véspera do início do julgamento dos atos golpistas.

A solicitação foi feita pelo próprio Lira e autorizada em seguida pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que estabeleceu como limite o horário de 18 horas.

Segundo apurou a coluna com pessoas próximas ao deputado alagoano, trata-se de um gesto de "solidariedade". Lira já vinha reclamando do "tratamento dado aos ex-presidentes".

"As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir", escreveu recentemente numa rede social.

Durante o motim bolsonarista no Congresso após a prisão domiciliar preventiva de Bolsonaro ser decretada, coube a Lira negociar em nome do atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Além de ocorrer na véspera do julgamento, a conversa entre os dois vem num momento político delicado.

A federação União Progressista, firmada entre PP e União Brasil, está em discussão interna sobre sua saída do governo Lula.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, pressionam seus ministros a deixar a Esplanada, mas os partidos têm vários cargos estratégicos.

Um deles é a presidência da Caixa Econômica Federal, ocupada por um aliado do próprio Lira.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um pito público nos ministros do Turismo, Celso Sabino (União-PA), e dos Esportes, André Fufuca (PP-MA), para que defendam o governo ou se demitam.

Por outro lado, Bolsonaro vem sendo forçado pelo Centrão a abraçar a pré-candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que Tarcísio não tem a confiança da família, principalmente do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos fazendo lobby junto ao governo americano por mais sanções contra o Brasil.

Tarcísio voltou a afirmar no fim de semana que dará indulto a Bolsonaro caso seja eleito. Conforme revelou a coluna, ele já havia dito isso em conversas com banqueiros e empresários.

