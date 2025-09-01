Lira visita Bolsonaro em 'solidariedade' em meio a embate de PP com Lula

"As medidas aplicadas a Jair Bolsonaro são exageradas e acirram os ânimos em um país já polarizado que, na verdade, precisa de paz e estabilidade para progredir", escreveu recentemente numa rede social.

Durante o motim bolsonarista no Congresso após a prisão domiciliar preventiva de Bolsonaro ser decretada, coube a Lira negociar em nome do atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Além de ocorrer na véspera do julgamento, a conversa entre os dois vem num momento político delicado.

A federação União Progressista, firmada entre PP e União Brasil, está em discussão interna sobre sua saída do governo Lula.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, pressionam seus ministros a deixar a Esplanada, mas os partidos têm vários cargos estratégicos.

Um deles é a presidência da Caixa Econômica Federal, ocupada por um aliado do próprio Lira.