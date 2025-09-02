Advogados revelam que real estratégia é reduzir penas dos réus do golpe
Um análise detalhada das manifestações dos advogados de defesa dos réus do núcleo central da trama golpista revela que a real estratégia deles é reduzir as penas.
Ex-senador, Demóstenes Torres, advogado do ex-comandante da Marina Almir Garnier, foi explícito:
"Peço a vossas excelências a absolvição do almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Se vossas excelências assim não entenderem, há possibilidade da consunção", disse.
Consunção, no direito criminal, é o princípio de absorção de um crime pelo outro.
Torres cita algumas hipóteses: absorver o crime da tentativa de golpe dentro do crime de abolição violenta do Estado democrático de Direto e/ou absorver o crime de dano qualificado contra o patrimônio no crime de dano contra o patrimônio tombado.
Em seguida, o advogado Eumar Novacki, que representa o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, é mais sutil. Ele afirma:
"O Supremo Tribunal Federal agiu com energia e de modo pedagógico. Hoje é um dia histórico. E esse julgamento, ministro Flávio Dino, não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. E que o se pede neste momento aos senhores julgadores não é benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito. Que as consequências sejam suportadas por aqueles que realmente têm responsabilidade na linha do que foi dito pelo senhor ministro relator, com amparo nas provas, sem que haja dúvida razoável".
E continua:
"O Supremo deve cumprir com a sua fiel missão de guardião da Constituição Federal sem se pautar por questões políticas ideológicas e sem se curvar, senhor ministro Alexandre, a pressões".
Novacki busca, por óbvio, livrar o seu cliente, que é acusado de vários crimes.
No entanto, sua preocupação com a possibilidade de justiçamento, e não de justiça, e com a dosimetria das penas é compartilhada por advogados criminalistas conhecidos pela defesa da democracia em conversas reservadas.
Os advogados estão receosos de que os crimes estejam sendo sobrepostos e de que as penas se tornem excessivas. O temor é que isso dê fôlego aos pedidos por anistia no Congresso, o que levaria à impunidade para os golpistas.
Nesta terça-feira (2), em meio ao primeiro dia do julgamento, PP e União Brasil aprovaram o desembarque do governo Luiz Inácio Lula da Silva e se comprometeram com a votação da anistia. A federação de partidos do centrão é hoje um bloco imenso na Câmara e no Senado.
As falas iniciais do ministro Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dão sinais de que a PGR e o STF consideram a anistia inconstitucional, o que sinaliza a continuação de um conflito institucional entre os Poderes da República.
