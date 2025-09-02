Advogados revelam que real estratégia é reduzir penas dos réus do golpe

Consunção, no direito criminal, é o princípio de absorção de um crime pelo outro.

Torres cita algumas hipóteses: absorver o crime da tentativa de golpe dentro do crime de abolição violenta do Estado democrático de Direto e/ou absorver o crime de dano qualificado contra o patrimônio no crime de dano contra o patrimônio tombado.

Em seguida, o advogado Eumar Novacki, que representa o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, é mais sutil. Ele afirma:

"O Supremo Tribunal Federal agiu com energia e de modo pedagógico. Hoje é um dia histórico. E esse julgamento, ministro Flávio Dino, não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. E que o se pede neste momento aos senhores julgadores não é benevolência, mas aplicação firme da lei e do direito. Que as consequências sejam suportadas por aqueles que realmente têm responsabilidade na linha do que foi dito pelo senhor ministro relator, com amparo nas provas, sem que haja dúvida razoável".

E continua:

"O Supremo deve cumprir com a sua fiel missão de guardião da Constituição Federal sem se pautar por questões políticas ideológicas e sem se curvar, senhor ministro Alexandre, a pressões".