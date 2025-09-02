Gonet desmonta argumentos bolsonaristas e Moraes manda recado aos políticos

É comum os bolsonaristas se referirem aos golpistas que vandalizaram os prédios do Supremo, do Congresso e o Palácio do Planalto como "senhoras idosas com um terço na mão", o que as imagens daquele dia desmentem.

Moraes também despejou durante a leitura do relatório do caso mensagens ao Congresso, à família Bolsonaro, e também ao governo de Donald Trump, que vem aplicando sanções contra ele e seus colegas no Supremo.

"A impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação", disse o ministro, numa referência aqueles que defendem a anistia como uma solução para reduzir os efeitos da polarização na política brasileira.

E numa citação quase que direta ao tarifaço e às sanções financeiras que sofreu com a Lei Magnitsky do governo Donald Trump graças ao lobby do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PP-SP), o ministro foi além:

- "No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vistas anteriormente em nosso país, passou a agir de forma covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro estado estrangeiro".

A depender de Moraes e Gonet, a anistia planejada pelos políticos de centro-direita já pode ser considerada inconstitucional.