Gonet desmonta argumentos bolsonaristas e Moraes manda recado aos políticos
O ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, utilizaram suas falas no julgamento do inquérito do golpe para passar recados para o outro lado da Praça dos Três Poderes: o Congresso Nacional.
Ciente do plano dos políticos de centro-direita de tentar aprovar uma anistia aos condenados pelo oito de janeiro, inclusive o núcleo central da trama golpista e o ex-presidente Jair Bolsonaro caso sejam considerados culpados, Gonet refutou logo de saída os argumentos bolsonaristas.
O PGR disse que os atos da denúncia são "espantosos" e "tenobrosos" e que não podem ser tratados como algo "de importância menor", como "devaneios utópicos anódinos" ou como "aventuras inconsideradas". Gonet sustentou ainda que não são "precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, ao plano bonachão das curiosidades irreverentes da vida nacional".
É comum os bolsonaristas se referirem aos golpistas que vandalizaram os prédios do Supremo, do Congresso e o Palácio do Planalto como "senhoras idosas com um terço na mão", o que as imagens daquele dia desmentem.
Moraes também despejou durante a leitura do relatório do caso mensagens ao Congresso, à família Bolsonaro, e também ao governo de Donald Trump, que vem aplicando sanções contra ele e seus colegas no Supremo.
"A impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação", disse o ministro, numa referência aqueles que defendem a anistia como uma solução para reduzir os efeitos da polarização na política brasileira.
E numa citação quase que direta ao tarifaço e às sanções financeiras que sofreu com a Lei Magnitsky do governo Donald Trump graças ao lobby do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PP-SP), o ministro foi além:
- "No curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vistas anteriormente em nosso país, passou a agir de forma covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro estado estrangeiro".
A depender de Moraes e Gonet, a anistia planejada pelos políticos de centro-direita já pode ser considerada inconstitucional.
