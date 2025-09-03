Defesa de Bolsonaro ataca a parte mais frágil da denúncia da procuradoria

Um dos advogados criminalistas mais brilhantes do país, Celso Villardi, defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, atacou a parte mais frágil da peça acusatória do procurador-geral da República, Paulo Gonet, na trama golpista.

"Não há uma única prova que ligue o presidente ao plano Punhal Verde Amarelo, à Operação Luneta e ao oito de janeiro. Nem o delator, que sustentou que mentiu contra o presidente da República, disse que Bolsonaro está na luneta, punhal, copa, oito de janeiro, nada", disse Villardi.

"Esse caso vai crescendo para colocar Bolsonaro no oito de janeiro. Onde está nesse caso que Bolsonaro é o chefe do oito de janeiro?", completou.