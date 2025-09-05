Com Mucio na Defesa, militares silenciam durante julgamento do golpe

"Não tem nada. O clima é de silêncio. Esse é um problema da política e da Justiça", disse uma fonte militar.

Segundo apurou à coluna, existem reclamações entre militares da reserva, mas não encontram ressonância nas forças da ativa.

No ministério da Defesa, o foco é lutar pelas necessidades "reais" das Forças, como o aumento dos investimentos e a manutenção das aposentadorias.

Militares que conversaram com a coluna disseram que boa parte dos generais que estão sendo julgados tem a "admiração" dos seus colegas de tropa por sua "história", mas a percepção é de que as Forças Armadas não podem se envolver.

O mais admirado é o general Augusto Heleno, que, além de ser quatro estrelas, foi "tríplice coroado" - ou seja, foi primeiro na academia, no aperfeiçoamento e na pós.

Além dele, cinco generais - Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Estevam Théofilo e Mauro Fernandez, - e o almirante Almir Garnier estão entre os réus. Só Mauro Fernandez, acusado de ser o autor do plano Punhal Verde e Amarelo, não é quatro estrelas.