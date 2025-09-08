Deputado do PT volta a acionar Tarcísio no Supremo após ataques a Moraes

"Durante manifestação na avenida Paulista, o governador Tarcísio de Freitas proferiu discurso que ultrapassou qualquer limite de liberdade de expressão ou crítica política, dirigindo-se de forma direta e hostil ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes", afirma o deputado na peça.

Falcão diz que o governador paulista "atentou contra a independência do Judiciário" que suas declarações "ultrapassaram o direito à liberdade de expressão", porque "incitaram as pessoas a desobedecerem decisões judiciais".

A assessoria de imprensa do governador ainda não comentou o assunto.

Na avenida Paulista, Tarcísio afirmou que "nós não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer" e que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes".

As falas do governador também configurariam, conforme a petição do deputado do PT, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, porque seriam uma "tentativa de restringir o funcionamento do Judiciário" e "de fragilização da autoridade do STF".

Segunda representação

Esta é a segunda representação do deputado contra Tarcísio.