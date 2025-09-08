Deputado do PT volta a acionar Tarcísio no Supremo após ataques a Moraes
O deputado Rui Falcão (PT-SP) entrou com uma nova representação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), após seu discurso na avenida Paulista durante a manifestação bolsonarista do 7 de Setembro.
Segundo a petição, à qual a coluna teve acesso, o deputado pede uma investigação contra Tarcísio pelos possíveis crimes de "coação no curso do processo, incitação ao crime e abolição violenta do Estado democrático de Direito".
O pedido foi enviado ao próprio Moraes, que é o relator da ação da trama golpista.
"Durante manifestação na avenida Paulista, o governador Tarcísio de Freitas proferiu discurso que ultrapassou qualquer limite de liberdade de expressão ou crítica política, dirigindo-se de forma direta e hostil ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes", afirma o deputado na peça.
Falcão diz que o governador paulista "atentou contra a independência do Judiciário" que suas declarações "ultrapassaram o direito à liberdade de expressão", porque "incitaram as pessoas a desobedecerem decisões judiciais".
A assessoria de imprensa do governador ainda não comentou o assunto.
Na avenida Paulista, Tarcísio afirmou que "nós não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer" e que "ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes".
As falas do governador também configurariam, conforme a petição do deputado do PT, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, porque seriam uma "tentativa de restringir o funcionamento do Judiciário" e "de fragilização da autoridade do STF".
Segunda representação
Esta é a segunda representação do deputado contra Tarcísio.
Na primeira peça, Falcão pediu que Tarcísio fosse investigado por obstrução de Justiça por articular uma anistia aos condenados por tentativa de golpe pelo 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo julgamento está em curso.
Juristas consultados pela coluna consideraram a primeira representação mais fraca, porque vários políticos estão articulando uma anistia no Congresso.
A nova representação é mais robusta por envolver ataques diretos a Moraes enquanto a ação penal está em curso. A discussão é se as críticas ficaram dentro do limite da liberdade de expressão.
