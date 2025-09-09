Moraes faz piada, cita excesso de provas e acerta contas com Bolsonaro

Sua missão não é difícil.

Não só Bolsonaro como os demais réus deixaram "excesso de provas", disse Moraes. Há troca de mensagens, anotações, declarações gravadas, vídeos, testemunhas, reuniões comprometedoras —tem de tudo.

"Isso não foi impresso numa gruta, na sede de um grupo terrorista. Foi impresso no Palácio do Planalto", diz Moraes sobre o plano Punhal Verde Amarelo —um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ele próprio.

Moraes relembra uma frase de Bolsonaro que ficou célebre — frase que já tinha, na visão do ministro, um evidente intuito golpista:

- Só saio preso, morto ou com a vitória.

O ministro cita ainda outra: