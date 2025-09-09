Moraes faz piada, cita excesso de provas e acerta contas com Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está à vontade.
Com ajuda de slides, ele traça toda a linha do tempo desde o início do governo Jair Bolsonaro para comprovar os crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado democrático de Direito.
Arranca risadas do plenário com piadas e faz um "acerto de contas" com o ex-presidente que tanto o insultou.
Sua missão não é difícil.
Não só Bolsonaro como os demais réus deixaram "excesso de provas", disse Moraes. Há troca de mensagens, anotações, declarações gravadas, vídeos, testemunhas, reuniões comprometedoras —tem de tudo.
"Isso não foi impresso numa gruta, na sede de um grupo terrorista. Foi impresso no Palácio do Planalto", diz Moraes sobre o plano Punhal Verde Amarelo —um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ele próprio.
Moraes relembra uma frase de Bolsonaro que ficou célebre — frase que já tinha, na visão do ministro, um evidente intuito golpista:
- Só saio preso, morto ou com a vitória.
O ministro cita ainda outra:
- Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha.
A referência é quase um "troco" em Bolsonaro.
Afinal, Moraes segue no plenário do Supremo, enquanto o ex-presidente sequer exerceu seu direito de comparecer ao julgamento.
Preferiu ficar em casa e foi representado por seus advogados, que estão na primeira fila do plenário. Bolsonaro está em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares decretadas pelo próprio Moraes.
O ministro usou frases de efeito e adjetivos fortes durante todo o voto. Chamou a reunião de Bolsonaro com os embaixadores de "entreguismo", e a nota emitida pelo ministro da Defesa questionando as urnas eletrônicas de "esdrúxula".
Ao citar menções feitas a ele e a outros ministros por Bolsonaro em uma reunião ministerial de 2022, cujo vídeo veio a público, Moraes escolheu a seguinte frase do ex-presidente:
"Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST." Em seguida, brincou: "Não sou eu, ministro Flávio (Dino). A referência aqui é ao ministro (Edson) Fachin".
Afinal, Fachin foi indicado por Dilma Rousseff (PT), enquanto Moraes foi ministro da Justiça de Michel Temer.
O clima de descontração no tribunal só é rompido pelo ministro Luiz Fux, que chegou a ficar incomodado quando Dino interrompeu o voto de Moraes para um comentário.
"Vamos cumprir o que combinamos na sala aqui ao lado e não interromper o voto dos outros", afirmou Fux.
"Pode deixar que não vou interromper o seu voto, ministro Fux. Pode dormir em paz", respondeu Dino.
Tudo indica que Moraes não vai poupar ninguém. E, a depender do resultado, será um julgamento histórico para o Brasil.
Mas o país se mantém polarizado e a vida de Moraes não será fácil, já que ele segue sendo questionado por decisões controversas e se tornou parte dessa divisão política.
No último domingo, na Avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o chamou de "tirano" e "ditador". Tarcísio quer ser o herdeiro político de Bolsonaro.
